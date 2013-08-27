التربية والتعليم بالمنوفية: تعاقدنا مع معلمين جدد

المنوفية - عاشور حمدى : منذ 3 ساعة 52 دقيقة

اكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية انها على استعداد تام للعام الدراسى الجديد من الاتفاق على توريد جميع الكتب الدراسية لجميع المدارس، بالاضافة للانتهاء

من تنفيذ نشرات نقل وانتداب المعلمين بجميع المدارس ومراعاة الظروف الجغرافية للمعلمين للعمل على توفير سبل الراحة لهم لانتظام العمل وجودة العملية التعليمية.

كما تعاقدت المديرية مع 1465 معلما جديدا لسد العجز فى مواد رياض الاطفال والتربية الرياضية للبنبن والبنات ومادة الرياضيات للمرحبة الابتدائية ومادة الفلسفة للتعليم الثانوى. ومن المقرر استلام المعلمين الجدد لاعمالهم اول سبتمبر القادم، كما تم الانتهاء من افتتاح 9 مدارس جديدة بالمرحلة الابتدائية والانتهاء من احلال وتجديد 8 مدارس واقامة مدرسة للتعليم الاساسى على مستوى المحافظة و الانتهاء من طرح مناقصة التغذية المدرسية للمدارس المختلفة وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.