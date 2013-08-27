أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

التربية والتعليم بالمنوفية: تعاقدنا مع معلمين جدد

Google+ Print
التربية والتعليم بالمنوفية: تعاقدنا مع معلمين جدد التربية والتعليم بالمنوفية: تعاقدنا مع معلمين جدد
المنوفية - عاشور حمدى :
منذ 3 ساعة 52 دقيقة

اكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية انها على استعداد تام للعام الدراسى الجديد من الاتفاق على توريد جميع الكتب الدراسية لجميع المدارس، بالاضافة للانتهاء

من تنفيذ نشرات نقل وانتداب المعلمين بجميع المدارس ومراعاة الظروف الجغرافية للمعلمين للعمل على توفير سبل الراحة لهم لانتظام العمل وجودة العملية التعليمية.

كما تعاقدت المديرية مع 1465 معلما جديدا لسد العجز فى مواد رياض الاطفال والتربية الرياضية للبنبن والبنات ومادة الرياضيات للمرحبة الابتدائية ومادة الفلسفة للتعليم الثانوى. ومن المقرر استلام المعلمين الجدد لاعمالهم اول سبتمبر القادم، كما تم الانتهاء من افتتاح 9 مدارس جديدة بالمرحلة الابتدائية والانتهاء من احلال وتجديد 8 مدارس واقامة مدرسة للتعليم الاساسى على مستوى المحافظة و الانتهاء من طرح مناقصة التغذية المدرسية للمدارس المختلفة وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية