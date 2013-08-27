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"الجيزة": رفع 75 طن مخلفات وزرع أشجار ودهانات بطريق مصر الإسكندرية

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"الجيزة": رفع 75 طن مخلفات وزرع أشجار ودهانات بطريق مصر الإسكندرية "الجيزة": رفع 75 طن مخلفات وزرع أشجار ودهانات بطريق مصر الإسكندرية

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالدفع بمجموعات عمل مكونة من عمال النظافة والمرافق والدهانات، وعدد 5سيارات نصف نقل ولودر صغير وذلك للعمل بطريق الإسكندرية الصحراوى وميدان الرماية بالهرم، لرفع كفاءة الطريق والمسطحات الخضراء وذلك بالتنسيق مع حى الهرم.

وقال اللواء أحمد هانى المشرف العام على الهيئة، إن مجموعات العمل قامت بأعمال النظافة والتجريد بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ورفع الرمال على جانبى الطريق وبالجزيرة الوسطى، وصيانة للمسطحات الخضراء بميدان الرماية وبالجزيرة الوسطى لطريق مصر إسكندرية وزراعة أشجار الجهنمية بجوار أسوار المبانى بدلا من التى تم إتلافها فى خلال المظاهرات.

وأضاف هانى، بأن العمال قاموا بدهان الأرصفة لإظهار الشارع بالمظهر الجمالى حيث أنه من المحاور الرئيسة لمحافظة الجيزة، حيث إجمالى عام ما تم رفعة من أعمال التجريد حوالى 75 طن مخلفات تم نقلها إلى المقلب العمومى للهيئة بشبرامنت.

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