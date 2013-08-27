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الديب: لن أطعن على تحديد إقامة مبارك وحبسه فى هدايا الأهرام "مسخرة"

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الديب: لن أطعن على تحديد إقامة مبارك وحبسه فى هدايا الأهرام "مسخرة" الديب: لن أطعن على تحديد إقامة مبارك وحبسه فى هدايا الأهرام "مسخرة"

أكد المحامى الشهير فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أنه لم يطعن على تحديد إقامة مبارك، مؤكدا أنه ليس محبوسا وإنما تم وضعه تحت الإقامة الجبرية للمصلحة العامة وليس تحايلا على إخلاء سبيله.

وتابع الديب خلال لقائه بالإعلامى أحمد موسى عبر قناة "التحرير" أن الأغلبية من الشعب المصرى ليسوا معترضين على إخلاء سبيل مبارك، ولكن لا يمكن نقله إلى منزله، نظرا للأجهزة الطبية التى توضع له فى مستشفى المعادى العسكرى، موضحا أنه كان اختيار مبارك.
> وعن القضية الموجهة إليه بشأن هدايا الأهرام وصفها الديب بــ "المسخرة" حيث إن الهدايا قيمتها ألف دولار ما بين ساعة أو كارفتة ومتكررة بنفس القيمة كل عام، فأين الهدايا التى تقدر بالملايين كما يشيع البعض.

وكشف الديب عن إذاعة خبر حبس مبارك 15 يوما على ذمة قضايا الأهرام عبر التليفزيون المصرى قبل وصول وكيل النيابة إلى مستشفى المعادى للتحقيق معه.

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