"كمل جميلك" بكفر الشيخ تسعى لجمع 30 مليون توقيع لترشيح السيسى للرئاسة

أكد وائل أبو شعيشع، أمين عام المكتب التنفيذى بكفر الشيخ لحملة "كمل جميلك" لدعم الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، رئيسًا للجمهورية؛ أن الحملة بدأت فى جمع التوقيعات من أبناء المحافظة، على النماذج المُعدة لذلك، من خلال المتطوعين للعمل بالحملة بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف أبو شعيشع، أنه تم تشكيل المكتب التنفيذى الذى يضم فى عضويته، شريف الغرباوى منسقًا عامًا، وأيمن الأتربى منسق عام مساعد.

وأشار إلى أن باب تلقى طلبات التطوع بالحملة مفتوح عبر الاستمارة المُعدة لذلك بصفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مؤكدًا أن هناك إقبالا على الحملة من جميع الفئات من أبناء المحافظة، ووترحيبا بترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.

وأضاف أبو شعيشع, إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى, أكد أنه لن يرشح نفسه, ولكنه قال أنا تحت أمر الشعب المصرى, وبرغم رفضه الترشيح لرئاسة الجمهورية ولكننا نحاول جمع 30 مليون توقيع على مستوى الجمهورية للضغط على الفريق السيسى ليترشح لرئاسة الجمهورية.