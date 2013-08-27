أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء الاستعداد لاحتفالات مطروح بعيدها القومى

Google+ Print
بدء الاستعداد لاحتفالات مطروح بعيدها القومى بدء الاستعداد لاحتفالات مطروح بعيدها القومى

بدأت أمس الاثنين، استعدادات محافظة مطروح للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة المقرر له يوم الأربعاء القادم، بالفعاليات التى أعلن عنها اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح خلال اجتماعه أمس بعمد ومشايخ مطروح لتأكيد لم الشمل والتصالح بين أهالى مطروح عقب الأحداث الأخيرة بتنظيم حملة نظافة لشوارع مدينة مرسى مطروح يشارك فيها القيادات الشعبية من عمد ومشايخ وعواقل وشباب مطروح ومجلس المدينة، وفتح الشوارع المغلقة بحواجز أمنية.

وعقد اللواء يعقوب الإمام سكرتير عام المحافظة اجتماع تنسيقى بحضور كافة الجهات المعنية لوضع المخطط الزمنى للاحتفالات وما يرتبط بها من تجهيزات لكل جهة على حدا، كما تم إعادة فتح شارع إسكندرية الرئيسى بوسط المدينة أمام السيارات مع تنظيمها مروريا وأمام حركة الأهالى والمصطافين، عقب عودة الهدوء للمحافظة بعد الأحداث الأخيرة، بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من رواج سياحى.

وتم التأكيد بالتزام أصحاب المحلات والبائعين بعدم التعدى على الأرصفة والحفاظ على مظهر الشارع الجمالى باعتباره من أهم شوارع الرئيسية بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365