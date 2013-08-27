بدء الاستعداد لاحتفالات مطروح بعيدها القومى

بدأت أمس الاثنين، استعدادات محافظة مطروح للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة المقرر له يوم الأربعاء القادم، بالفعاليات التى أعلن عنها اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح خلال اجتماعه أمس بعمد ومشايخ مطروح لتأكيد لم الشمل والتصالح بين أهالى مطروح عقب الأحداث الأخيرة بتنظيم حملة نظافة لشوارع مدينة مرسى مطروح يشارك فيها القيادات الشعبية من عمد ومشايخ وعواقل وشباب مطروح ومجلس المدينة، وفتح الشوارع المغلقة بحواجز أمنية.

وعقد اللواء يعقوب الإمام سكرتير عام المحافظة اجتماع تنسيقى بحضور كافة الجهات المعنية لوضع المخطط الزمنى للاحتفالات وما يرتبط بها من تجهيزات لكل جهة على حدا، كما تم إعادة فتح شارع إسكندرية الرئيسى بوسط المدينة أمام السيارات مع تنظيمها مروريا وأمام حركة الأهالى والمصطافين، عقب عودة الهدوء للمحافظة بعد الأحداث الأخيرة، بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من رواج سياحى.

وتم التأكيد بالتزام أصحاب المحلات والبائعين بعدم التعدى على الأرصفة والحفاظ على مظهر الشارع الجمالى باعتباره من أهم شوارع الرئيسية بالمحافظة.