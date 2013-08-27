الأمير وصل إلى الولايات المتحدة

كونا - وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، والوفد المرافق لسموه ظهر أمس إلى مطار (جون.أف.كنيدي) الدولي بالولايات المتحدة وذلك في زيارة خاصة.> وكان في استقبال سموه على أرض المطار الشيخ أحمد الحمود، والشيخ مبارك جابر الأحمد، وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي، وقنصل عام دولة الكويت في مدينة لوس أنجليس عبداللطيف علي اليحيى، وأعضاء المندوبية الكويتية لدى الأمم المتحدة.



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