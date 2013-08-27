صلاح والنني يخشيان قاعدة ' الكرة لا تعرف المستحيل ' في دوري الأبطال

يخشى الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني لاعبا بازل مفاجآت كرة القدم حين يلتقي فريقهما بلودوجوريتس رازجراد البلغاري في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويستضيف بازل منافسه لودوجوريتس رازجراد البلغاري في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعدما هزمه 4-2 في الذهاب.

صلاح كان نجم لقاء الذهاب بلا منازع بعدما سجل هدفين وصنع ركلة الجزاء التي أحرز منها بازل الهدف الرابع.

ويحتاج الفريق البلغاري للفوز بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب بازل وهو شيء صعب للغاية في ظل خسارته 4-2 على ملعبه.

فيما يلعب بازل للفوز أو التعادل بأي نتيجة لكي يتأهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال والتي تنطلق في سبتمبر المقبل.

حتى خسارة بازل بهدف أو هدفين أو بنتيجة 3-1 تتأهل به أيضا، ولكن الخسارة 4-2 تذهب باللقاء لوقت إضافي ومن ثم ركلات ترجيح في حالة استمرار التعادل.

ولذلك فأن مورات ياكين المدير الفني لبازل لن يتهاون ويدخل اللقاء بتشكيل من البدلاء، بل سيدفع بمعظم تشكيلته الأساسية التي تضم صلاح والنني خوفا من قاعدة "كرة القدم لا تعرف المستحيل"، خاصة وأن الفريق البلغاري ليس لديه ما يبكي عليه.