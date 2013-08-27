استوحي من أناقة أطفال المشاهير!

السجادة الحمراء، لم تعد قاصرة على المشاهير وأناقتهم الهوليودية، بل امتدت أهميتها لتطال أناقة أبنائهم، الذين تلاحقهم كاميرات «البابراتزي»؛ لتعرف آخر صرعاتهم، والألوان التي يعتمدونها.

كينغستون روسدال يعد الصغير المتأنق النجم الأصغر في عالم الروك، فهو ابن مغني الروك جافين روسدال ونجمة الغناء غوين ستيفاني، والتي تعمل كذلك في مجال تصميم الأزياء. ولهذا قد يستوحي كينغستون مظهر الروك من والديه بلا شك. تهتم أمه في ستايله كثيراً، وتحرص على ظهوره في مظهر نجم الروك كينغستون، فهو يحب الملابس الشبابية والأحزمة والجينز، حتى إن بعض المواقع الإلكترونية رشحته لأفضل الأطفال أناقة.

روميو بيكهام احتل روميو -ابن لاعب الكرة الإنجليزي ديفيد بيكام- مركزاً متقدماً في قائمة الرجال الأكثر أناقةً في بريطانيا، وهو السادس والعشرون، متفوقاً بمركز واحد على الأمير وليام ولي عهد بريطانيا. وكشف برنامج “The Insider”، أن أصغر الرجال أناقةً في بريطانيا الابن الأوسط لديفيد بيكام؛ يستعد لإطلاق خط أزياء جديد باسم “بامبينو بيكام”، بعد أن وقع عقداً لعلامة شهيرة في خطوط الموضة، ويتبع بذلك خطى والدته فيكتوريا مغنية البوب، التي لمع نجمها مؤخراً مصممةً في عالم الأزياء.

فالنتينا باينالتا هي ابنة النجمة اللاتينية من أصل لبناني سلمى حايك، فازت بالمركز الثالث عام 2009 في تصويت أكثر أطفال المشاهير أناقة، وتسمى الطفلة المبتسمة.

فايوليت أفليك تتميز ابنة النجم بن أفليك ونجمة هوليوود جينيفر غارنر بذوق شديد الرقة، والبراءة في اختيار ملابسها، فلا توجد أي مناسبة دون أن تظهر في فساتين أنيقة. لها ذوق رفيع. ليفي ماكونوي ابن نجم هوليوود ماثيو ماكونوي، ورغم حداثة سنه فإن ليفي يتميز بملابسه الكاجوال، التي يستوحي أغلبها من مظهر والده نجم هوليوود المحبوب، كما يتميز مظهر ليفي باستخدامه العديد من الألوان الجريئة، وتماشيها معاً بدرجة تجذب إليه الأنظار.

المغنية الصغيرة ويلو سميث هي ابنة نجم هوليود ويل سميث، الجميع قال إن ملابسها أكبر من عمرها، فهي ترتدي الأحذية والموديلات الغريبة، حتى إنه أشيع محاولتها للفت أنظار صديقها الذي يعترض والدها على خروجها معه، فهي لم تتعد الـ12 من عمرها.