«تنفيذي الداخلية» يناقش مشروع الخدمات الإلكترونية

بحث المجلس التنفيذي التابع لوزارة الداخلية أمس في اجتماعه السادس لعام 2013 مشروع الخدمات الإلكترونية في الوزارة. وناقش الإجتماع برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس، تعديلات الهياكل التنظيمية في إدارات وزارة الداخلية وعدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الشرطي.

فضلاً عن تقرير حول الشكاوى والمقترحات خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي. حضر الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عضوا المجلس اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، والعقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمقدم حمد النعيمي مدير إدارة اللجان العليا في وزارة الداخلية وعدد من كبار الضباط.