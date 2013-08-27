الإنقاذ البحري برأس الخيمة ينفذ 1260 ساعة عمل في 7 أشهر

نفذت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الإدارة العامة للعمليات المركزية متمثلة في قسم الإنقاذ والإسعاف الإنقاذ البحري- منذ بداية العام الحالي وحتى 30 من شهر يوليو 2013 ما يقارب من 24 مهمة و 1260 ساعة عمل تنوعت ما بين سقوط مركبات، وانتشال أشخاص كانوا على وشك الغرق، وكذلك تعويم طرادات تعرضت للغرق، فضلاً عن تأمين سباقات بحرية وغيرها.

وأوضح العميد غانم أحمد غانم مدير عام العلميات المركزية بأنه تم وضع برنامج خاص لمتابعة ومراقبة شواطئ الإمارة لتجنب حالات الغرق خاصة مع كثرة ارتياد أفراد الجمهور والأسر للبحر وقضاء أوقاتهم على الشواطئ خاصة التي تشهد إقبالا كبيراً ومنها شاطئ منطقة المعيريض، والشاطئ الواقع خلف المعهد، وذلك حفاظاً على سلامة مرتادي البحر والشواطئ من الغرق وضربات الشمس وحالات الإغماء المفاجئ، وأشار إلى أن وحدة الإنقاذ البحري تسير بشكل يومي (3) دوريات بـــحرية (صباحية مسائية- ليلية )، للتأكد من استتباب الحالة الأمنية ولتلبية أي نداء طارئ للنجدة في أي وقت.

وأضاف مدير عام العمليات المركزية بأنه تم تقديم مجموعة من النصائح التوعوية والإرشادات التحذيرية لكافة أفراد الجمهور حول إجراءات الأمن والسلامة خلال السباحة وأدوات السلامة والإنقاذ التي يجب اقتناؤها قبل النزول إلى البحر، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وعدم تعرضهم للمخاطر أو لحالات الغرق، وليقضوا وقتاً ممتعاً مع أسرهم.