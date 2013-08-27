متطوعو «تكاتف» يشاركون في بناء منازل لذوي الدخل المحدود بالأردن

في إطار المساهمة البناءة في تنفيذ العديد من النشاطات التطوعية المفيدة والمسؤولة اجتماعياً خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وصل 9 من متطوعي برنامج تكاتف، للتطوع الاجتماعي التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، السبت إلى الأردن للمشاركة في تنفيذ مشروع لمنظمة "هابيتات فور هيومانتي العالمية".

وسيشارك متطوعو برنامج تكاتف على مدى سبعة أيام في الفترة بين 24-30 أغسطس في تنفيذ عمليات الإنشاء والتجديد وأعمال الطلاء لأحد المنازل الخاصة بالعائلات المتعففة وذات الدخل المحدود في محافظة عجلون الأردنية، وذلك بواقع 500 ساعة عمل تطوعي.

وفي سياق تعليقها على الحملة، قالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لدائرة البرامج في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب: "تسهم مثل هذه الحملات التي تُعد ركُناً أساسياً في برنامج تكاتف للتطوع الدولي في تحقيق آثار وقيمة اجتماعية إيجابية لكلا الطرفين، ففي الوقت الذي تسهم فيه مثل هذه الحملات في تحسين الأوضاع المعيشية للعائلات المستحقة، فهي في الوقت نفسه تثُري تجارب المتطوعين وتساهم في اكتسابهم خبرات جديدة تقوم على التواصل والتعرف على ثقافات جديدة، عبر مساعدة محدودي الدخل في هذه البلدان والتعرف على احتياجاتهم".

وأضافت الحبسي: "إن هذه الحملات لا تقتصر آثارها على المساهمة البناءة في تنفيذ العديد من النشاطات المفيدة والمسؤولة اجتماعياً خارج الدولة فقط، بل تُمكّن المتطوعين باعتبارهم سفراء لدولة الإمارات من إظهار الوجه الحضاري المشرّف للمجتمع الإماراتي. إضافة لذلك فمثل هذه الحملات ضرورية لإرساء ثقافة التطوع، وتطويرها كأسلوب حياة بين مختلف أفراد مجتمع الإمارات. وذلك من خلال استثمار الموارد المتاحة للقيام بأعمال تعبر عن المسؤولية الاجتماعية وتهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع".