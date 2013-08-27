حميد الهديدي يوجه بتقديم أفضل الخدمات الأمنية للجمهور

وجّه اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة بضرورة التواصل المستمر مع المرؤوسين لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للجمهور والعمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني من خلال تبني أفضل الممارسات وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء الهديدي الاجتماع الثامن للجنة القيادة العليا لعام 2013م الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بحضور العميد محمد عيد المظلوم مدير عام العمليات الشرطية والعميد سالم حارب المنذري مدير إدارة وحدة الحرس الأميري والعقيد عبدالله غانم المهيري مدير عام العمليات المركزية والعقيد محمد راشد بيات مدير عام الموارد والخدمات المساندة وعدد من مديري الادارات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

واستعرض الاجتماع في مستهل أعماله أبرز القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق للجنة القيادة العليا والخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذها، وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله حيث استعرض المبادرات الاستراتيجية الحالية لعام 2013م والمبادرات الاستراتيجية لعام 2014-2016م، بالإضافة الى اعتماد استراتيجية المنطقة الأمنية.

وفي ختام الاجتماع وجه اللواء الهديدي الشكر للحضور وللإدارات المختلفة التي تمكنت من إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليها.