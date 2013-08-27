شرطة وكهرباء دبي تعززان عملهما المشترك

في إطار تبادل الخبرات والتجارب والجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الدوائر والمؤسسات الحكومية، استقبل قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي وفداً من شرطة دبي بهدف تعزيز العمل المشترك بينهما بما يتوافق ويدعم رؤية وإستراتيجية حكومة دبي، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي في شرق زعبيل.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على التقنيات المستخدمة والمنهجية المتبعة والعمليات الإدارية المطبقة في قطاع التسويق والاتصال المؤسسي، والإنجازات التي حققها القطاع على مدار الأعوام الماضية خصوصاً وأنه يعد أحد أكثر القطاعات ديناميكيةً في دوائر وهيئات حكومة دبي.

وكان في استقبال الوفد الزائر من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي خولة المهيري نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، وفاطمة أسلم مدير الاستهلاك المستدام، وسلطان الزعابي، مدير مشاريع التوعية والترشيد، ومحمد سلطان بن دميثان مساعد مدير التخطيط والمشاريع الخاصة، ويوسف محمد القصير تنفيذي أول الجودة والتميز. وضم وفد شرطة دبي كلاً من النقيب أحمد الحاج والملازم سعيد الكتبي والملازم عيسى السويدي، والسيد فادي نبيل والعريف جبريل يوسف.

وتحدثت المهيري عن القطاع بصفة عامة ومن ثم تم تقديم عرض توضيحي حول رؤية الهيئة ورسالتها وقيمها المؤسسية، والهيكل التنظيمي لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، وتقنيات وقنوات الاتصال والتسويق التقليدية والالكترونية على المستوى الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى آليات تنظيم الفعاليات المحلية والدولية.

وخلال الزيارة قدمت أسلم عرضا توضيحيا عن القنوات التسويقية الداخلية المستخدمة لإعلام موظفي الهيئة ومن ثم عن القنوات التسويقية الخارجية المستخدمة لإعلام الجمهور، كما قدم الزعابي نبذة تعريفية عن برامج التوعية والترشيد التي تهدف إلى إشراك المجتمع بالمسائل البيئية ورفع نسبة الوعي بترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر مختلف قنوات التواصل. واستعرض القصير المنهجية المتبعة لتنظيم الفعاليات المحلية والدولية التي تتبعها الهيئة داخليا أو على المستوى المحلي أو العالمي.

وأبدى وفد الشرطة إعجابه بما حققه قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة مشيداً بنجاح القطاع في التواصل مع جميع الجهات المعنية بما فيها المجتمع والحكومة والمتعاملين والموظفين والشركاء الاستراتيجيين.