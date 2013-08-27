خميس المزينة يعتمد أجندة التميز في الشرطة

اعتمد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، الأجندة الخاصة بالتميز التي تهدف إلى تطوير معيار القيادة حتى عام 2015 عبر 3 مراحل علمية وموثقة ضمن جدول زمني للزيارات الميدانية والدورات التخصصية وبرامج تأهيل فرق المساندة في الإدارات العامة.

وأكد اللواء خميس المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي، حريصة دائما على الوصول إلى التميز والريادة بأعلى معايير الجودة العالمية، لتتماشى مع الأهداف الإستراتيجية المنشودة، ولكي تظل مثالا يحتذى على المستوى الحكومي والاتحادي والعالمي في الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الشرطة الإداري، بحضور أعضاء المجلس: اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، اللواء راشد المزروعي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، اللواء محمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء محمد حميد السويدي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء خبير طارش عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، اللواء مستشار المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء أحمد محمد بن ثاني مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من مديري الإدارات العامة بشرطة دبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الإداري، والأهداف والخطط الإستراتيجية ومراحل تنفيذها ومناقشة مؤشرات الأداء وابرز نقاط القوة ومجالات التحسين والتطوير وتحويل الخدمات إلى خدمات ذكية متميزة ، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالعمل الشرطي من الجوانب الإدارية والتنظيمية، كما تم استعراض نتائج تنفيذ قرارات المجلس خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ووجه اللواء المزينة بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المقدمة من الإدارة العامة للموارد البشرية بخصوص سرعة الرد على الاقتراحات، والمقترح المقدم من قبل الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والإدارة العامة للجودة الشاملة، كما ناقش الحضور آخر المستجدات وجملة من المواضيع المتعلقة بسير عمل الإدارات العامة، بالإضافة إلى التطرق لآليات تحسين مستوى الخدمات وتطويرها والإسراع في تقديمها.