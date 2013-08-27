وزير البيئة يناقش تحديات وسبل تطوير مهنة الصيد

التقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه مجموعة من صيادي إمارة رأس الخيمة وذلك في ديوان الوزارة بدبي، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تحرص الوزارة على تنظيمها مع الصيادين بهدف تعزيز التواصل معهم لتطوير وتنظيم مهنة الصيد والسعي للمحافظة على الثروة السمكية بالدولة وتنميتها، ومناقشة التحديات وسبل تطوير المهنة، وذلك بحضور سلطان عبدالله علوان الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة.

وقد جرى خلال اللقاء التعرف على الصعوبات التي يواجهها الصيادون، وتم الاطلاع على المقترحات المقدمة من قبلهم بما يسهم في تحسين مستوى دخل الصيادين والمحافظة على الثروات المائية الحية وتعزيز المخزون السمكي في الدولة.

وأكد معالي الوزير على أهمية مهنة الصيد باعتبارها مصدر رزق لشريحة كبيرة من المجتمع، حيث تحرص الوزارة على إصدار التشريعات المنظمة لمهنة الصيد بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصة ولجان تنظيم الصيد، كما تقوم بتنظيم الزيارات وعقد ورش العمل والبرامج الإرشادية للصيادين التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح ابن فهد بأن الوزارة تعمل على إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالثروة السمكية والبيئة البحرية من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية واستطلاع آراء الصيادين والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك لإيجاد الحلول المناسبة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام اللقاء توجه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بالشكر للصيادين على تواصلهم مع الوزارة، مؤكدا أهمية تطبيق القوانين والتشريعات التي تنظم أنشطة الصيد وتساهم في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها لمختلف الأجيال وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.