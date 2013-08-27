أحمد بن سعيد يفتتح مهرجان الرطب في مطار دبي الاثنين المقبل

يفتتح سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، فعاليات مهرجان الرطب 2013 في مطار دبي الدولي صباح يوم الاثنين المقبل. يحضر المهرجان الذي يقام في المبنى 3 في مطار دبي (قاعة المغادرين) عدد من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة

بالإضافة الى كبار المسؤولين في مطارات دبي والجهات والادارات العاملة في المطار. ويهدف المهرجان الذي ينظمه فريق الهوية الوطنية في مطارات دبي وتستمر فعالياته ما بين 1 3 سبتمبر المقبل، الى التعريف بأهمية شجرة النخيل المباركة وثمارها المفيدة والجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الامارات للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.

وتشمل فعاليات المهرجان عرض بعض انواع الرطب والتمور وبعض الاشغال اليدوية الى جانب عرض لأزياء مصنوعة من سعف النخيل. بالإضافة الى إعداد اكبر طبق "رنيجنة الرطب" مدون عليه اسم مطار دبي.