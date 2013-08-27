لقاء سويدان تقرّر مقاضاة الإخوان لقتلهم شقيقها

قررت لقاء سويدان في خطوة جريئة التقدّم بدعوى قضائيّة إلى مكتب النائب العام، تتّهم فيها جماعة الإخوان المسلمين وقادتها بالتحريض على قتل شقيقها أحمد، خلال الأسبوع الماضي، في شارع 26 يوليو، بوسط القاهرة .

والمثير في الأمر أنّ "لقاء" رفضت في البداية التقدّم بطلب إلى النيابة، إلا أنّ المقرّبين منها نصحوها ووالدتها بضرورة الأخذ بالثأر من القتلة، ما جعلها ترتدي فستاناً أبيض اللون في العزاء، لأنّها اعتبرت أخاها شهيداً، قُتل مظلوماً من دون ذنب، وهو واقف على شرفة منزله.

وقد قتل أخوها على الفور برصاصتين أصابتاه في الرأس والعنق، كانتا قد أطلقتا من إحدى مسيرات الإخوان.