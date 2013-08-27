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ميريام تفتتح مهرجان الناظور بالأزرق

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ميريام تفتتح مهرجان الناظور بالأزرق ميريام تفتتح مهرجان الناظور بالأزرق

أحيت المطربة اللبنانيّة ميريام فارس حفلة غنائيّة ضخمة، ضمن فعاليات مهرجان "المتوسطيّ للناظور" في المغرب.
ميريام فارس بدأت حفلتها بأغنيتها الشهيرة "أنا والليل"، ثمّ قدّمت بعدها عدداً كبيراً من أغاني ألبومها الماضي، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة "كيفك أنت".
ميريام فارس حرصت على الحديث مع جمهورها خلال الحفلة، وعبّرت عن سعادتها بهذه المشاركة، وأكّدت في نهاية الحفلة أنّ ألبومها الجديد في مرحلة الصدور خلال أيّام قليلة.
ميريام ارتدت خلال الحفلة فستاناً أزرق مميّز التصميم كباقي أزياء ميريام خلال أغلب حفلاتها.

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