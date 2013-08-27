كاظم الساهر يحاور جمهوره في مهرجان "إهدنيات"

وقف أمس الأحد الفنان كاظم الساهر على مسرح مهرجانات "إهدنيات" في إهدن (شمال بيروت) المتميزة بطقسها البارد في ليالي الصيف. وكان كاظم قد وصل إلى إهدن يوم الخميس الفائت على أن يكون حفله الأول يوم الجمعة. لكن الظروف الأمنية السيئة بسبب الانفجار الذي هزّ مدينة طرابلس حالت دون إحيائه في ذلك اليوم، ما دفع بإدارة المهرجان وكاظم الساهر إلى تأجيل الحفلة الأولى إلى يوم أمس الأحد حيث بدأ الجمهور يتوافد إلى المدرجات عند الثامنة والنصف قبل موعد الحفل بساعة واحدة. أما الفنان كاظم الساهر فوصل عند التاسعة والربع وسط مواكبة أمنية مرتدياً ملابس شتوية تقيه من البرد. ودخل الكواليس حيث كان ممنوعاً على الصحافة الدخول وذلك نزولاً عند رغبة كاظم وحفاظاً منه على هدوء صوته قبل الحفل. عند التاسعة والنصف، بدأ كاظم حفله بأغنية "ها حبيبي" ومن ثم تحدث إلى الجمهور قائلاً: "في حفل الأمس طلب مني الجمهور الأغاني القديمة وأنتم اليوم أيضاً لديكم نفس الطلب". ثم التفت كاظم إلى الجمهور وشاهد بينهم أطفالاً . فقال لهم: "يوجد بينكم أطفال يستحقون مني أغنية". فغنى لهم "البنية". ثم غنى "هل عندك شك" و"يا رايحين لبنان"... وكان الجمهور يردد مع كاظم كل أغنية يغنيها.

كعادته تميز حفل كاظم الساهر بالرقي. وقد حضر الجمهور من كافة المناطق المحيطة بالمهرجان. والبعض منهم حضر خصيصاً من بيروت.