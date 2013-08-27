البلتاجي: 30 يونيو فوتوشوب والاعتصام لم يكن مسلحا

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، أن النظام الحالي، الذي وصفه بالإنقلابي، ارتكب عدة مذابح، بدءًا من المذبحة التى حدثت نتيجة فض الإعتصام يوم الأربعاء، ثم مسجد الإيمان في اليوم التالي وحرق الجثث، ثم إجبار الاهالي على التوقيع على تقارير مزورة تؤكد انتحار هؤلاء القتلى، ثم مجزرة مسجد الفتح برمسيس، وما خلفته تلك المجازرر من قتل أكثر من 120 شهيد و الاف الجرحى ومئات المعتقلين، على حد قوله.

وأضاف البلتاجي، في كلمة مصورة بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر، منذ قليل، أن النظام الإنقلابي صار مفضوحًا لدى كل دول العالم، ولا يعترف به سوى خمسة دول فقط، ويحاول حشد الدول الغربية فى صفه بإستخدام شعار مصر تحارب الإرهب، فى محاولة لتبرير الإنقلاب و تضليل الشعب، على حد تعبيره.

> و استنكر البلتاجي استخدام النظام الحالي مصطلح الإهارب، مضيفًا:” من يمارس الإرهاب؟! القتل و الحرق و انتهاك حرمة المساجد و تشويه الجثث يعتبر ارهاب ؟ ام مجموعة تتظاهر سلميًا ترفض الإنقلاب العسكري على الشرعية؟”

وعن ثورة 30 يونيو ، قال البلتاجي أنها “ثورة فوتوشوب”، وثورة 6 ساعات، شارك فيها أعداد كبيرة ممن انخدعوا بفلوليلة هذا الإنقلاب، الذيأعاد مبارك إلى قصره واستراحته، وإلى مكان يسمى زورًا اقامة جبرية، لكن فى الواقع حراسة مشددة وسط حاشيته.

و نفى البلتاجي أن يكون إعتصامي الإخوان فى رابعة و النهضة مسلحًا،مضيفصا: ” لو كان معتصمو رابعه يحمون السلاح، أما كان من الاولى استخدام هذا السلاح فى الدفاع عن أبنائنا و عن المرشد العام و باقي القيادات؟.. إن كل التهم الموجهة لنا هى التحريض على العنف، وهى تهمة فضاضة واسعه و غير محددة، وتعود بنا إلى زمن تلفيق التهم فى عهد الرئيس الاسبق مبارك”.

وتابع البلتاجي، “متى علم السيسي وهو مدير المخابرات الحربية السابق ان الإخوان جماعة ارهابية؟ اما أن هذا ظهر وقت إعتصامي رابعه و النهضة فقط؟”، مضيفًا : “و لماذا سمحوا لنا بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية و الرئاسية، ودعوتنا للمشاركة فى الحكومة الجديدة برئاسة البللاوي، وأن يكون السيسي وزيرًا للدفاع تحت رئاسة محمد مرسي المنتمي لجماعة إهابية، كما يدَعوا”.

واختتم البلتاجي حديثه، مؤكدًا على ان موقف جماعة الإخوان ليس دفاعًا عن مصلحة شخصية، أو سلطة أو مناصب، وإنما والله ما دفاعًا عن سلطة ولمصالح شخصية، وإنما لله و ايامانا بحق الشعب فى ان يعيش حياة كريمة حرة عزيزة في دولة ديمقراطية محترمة، وليست دولة بوليسية أمنية تكمم الحرياتن على حد قوله.

> وطالب البلتاجي من جموع الشعب المصري عدم الإنخداع بما سماه اكاذيب و ادعاءات الإنقلابيين، مضيفًا: “يد النظام الإنقلابي غرقى بدماء الشهداء من المصريين، فلا تنخدعوا بأكاذيبهم وتضليلهم، ولا تصمتوا على تلك المجازر، فالساكت عن الحق شيطان اخرس”.