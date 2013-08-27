أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

البلتاجي: 30 يونيو فوتوشوب والاعتصام لم يكن مسلحا

  • 5
Google+ Print
البلتاجي: 30 يونيو فوتوشوب والاعتصام لم يكن مسلحا البلتاجي: 30 يونيو فوتوشوب والاعتصام لم يكن مسلحا

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، أن النظام الحالي، الذي وصفه بالإنقلابي، ارتكب عدة مذابح، بدءًا من المذبحة التى حدثت نتيجة فض الإعتصام يوم الأربعاء، ثم مسجد الإيمان في اليوم التالي وحرق الجثث، ثم إجبار الاهالي على التوقيع على تقارير مزورة تؤكد انتحار هؤلاء القتلى، ثم مجزرة مسجد الفتح برمسيس، وما خلفته تلك المجازرر من قتل أكثر من 120 شهيد و الاف الجرحى ومئات المعتقلين، على حد قوله.

وأضاف البلتاجي، في كلمة مصورة بثتها قناة الجزيرة مباشر ، منذ قليل، أن النظام الإنقلابي صار مفضوحًا لدى كل دول العالم، ولا يعترف به سوى خمسة دول فقط، ويحاول حشد الدول الغربية فى صفه بإستخدام شعار مصر تحارب الإرهب، فى محاولة لتبرير الإنقلاب و تضليل الشعب، على حد تعبيره.
> و استنكر البلتاجي استخدام النظام الحالي مصطلح الإهارب، مضيفًا:” من يمارس الإرهاب؟! القتل و الحرق و انتهاك حرمة المساجد و تشويه الجثث يعتبر ارهاب ؟ ام مجموعة تتظاهر سلميًا ترفض الإنقلاب العسكري على الشرعية؟”

وعن ثورة 30 يونيو ، قال البلتاجي أنها “ثورة فوتوشوب”، وثورة 6 ساعات، شارك فيها أعداد كبيرة ممن انخدعوا بفلوليلة هذا الإنقلاب، الذيأعاد مبارك إلى قصره واستراحته، وإلى مكان يسمى زورًا اقامة جبرية، لكن فى الواقع حراسة مشددة وسط حاشيته.

و نفى البلتاجي أن يكون إعتصامي الإخوان فى رابعة و النهضة مسلحًا،مضيفصا: ” لو كان معتصمو رابعه يحمون السلاح، أما كان من الاولى استخدام هذا السلاح فى الدفاع عن أبنائنا و عن المرشد العام و باقي القيادات؟.. إن كل التهم الموجهة لنا هى التحريض على العنف، وهى تهمة فضاضة واسعه و غير محددة، وتعود بنا إلى زمن تلفيق التهم فى عهد الرئيس الاسبق مبارك”.

وتابع البلتاجي، “متى علم وهو مدير المخابرات الحربية السابق ان الإخوان جماعة ارهابية؟ اما أن هذا ظهر وقت إعتصامي رابعه و النهضة فقط؟”، مضيفًا : “و لماذا سمحوا لنا بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية و الرئاسية، ودعوتنا للمشاركة فى الجديدة برئاسة البللاوي، وأن يكون السيسي وزيرًا للدفاع تحت رئاسة محمد مرسي المنتمي لجماعة إهابية، كما يدَعوا”.

واختتم البلتاجي حديثه، مؤكدًا على ان موقف جماعة الإخوان ليس دفاعًا عن مصلحة شخصية، أو سلطة أو مناصب، وإنما والله ما دفاعًا عن سلطة ولمصالح شخصية، وإنما لله و ايامانا بحق الشعب فى ان يعيش حياة كريمة حرة عزيزة في دولة ديمقراطية محترمة، وليست دولة بوليسية أمنية تكمم الحرياتن على حد قوله.
> وطالب البلتاجي من جموع الشعب المصري عدم الإنخداع بما سماه اكاذيب و ادعاءات الإنقلابيين، مضيفًا: “يد النظام الإنقلابي غرقى بدماء الشهداء من المصريين، فلا تنخدعوا بأكاذيبهم وتضليلهم، ولا تصمتوا على تلك المجازر، فالساكت عن الحق شيطان اخرس”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية

السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية