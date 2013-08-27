تمرد 500 سجين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرويمي بطرابلس

قام نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرويمي بمنطقة عين زارة بطرابلس ، والبالغ عددهم قرابة 500 نزيل اليوم /الاثنين/ بحالة تمرد مطالبين بضرورة عرضهم على النيابات والمحاكم.

وقال الناطق الرسمي لجهاز الشرطة القضائية ” أحمد أبوكراع في تصريح له اليوم- إنه تم رفض حالة التمرد و الشغب داخل السجن بالطرق السلمية عن طريق مكبرات الصوت والقنابل الدخانية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، و التي ساهمت بشكل مباشر في تفريقهم من قبل الحراسات ووحدة الحماية المكلفة بتأمين المؤسسة.

> وأكد احمد ابوكراع أن عملية فض التمرد لم تسفر عن سقوط ضحايا ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة على النزلاء المتمردين، وحتى حالات الإصابة التي حصلت للنزلاء وأعضاء الجهاز كانت بسبب التدافع .. مشـيرا إلى أنه تم إسعاف المصابين ومنح لهم العلاج اللازم في وحدة الرعاية الصحية بالمؤسسة.

> وطالب المنظمات الحقوقية بزيارة المؤسسة لإعداد تقاريرها بشأن عملية فض التمرد بالطرق السلمية.. منبها الحكومة المؤقتة بضرورة تفعيل القضاء بأسرع وقت ممكن حتى لا تتكرر حالات شغب أخرى يمكن ان تؤدي لنتائج لا يحمد عقباها.

أ ش أ