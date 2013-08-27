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بالصور│ مسيرة لأنصار المعزول في "البرلس" بحضور قيادات الإخوان للتنديد بالانقلاب العسكري

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بالصور│ مسيرة لأنصار المعزول في "البرلس" بحضور قيادات الإخوان للتنديد بالانقلاب العسكري بالصور│ مسيرة لأنصار المعزول في "البرلس" بحضور قيادات الإخوان للتنديد بالانقلاب العسكري

كتب : كرم القرشى الإثنين 26-08-2013 21:54

نظم العشرات من أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، بمركز البرلس، مسيرة جابت الشوارع الرئيسية بقرية برج البرلس بكفر الشيخ، انطلقت من أمام قرية البنائين، عبر الطريق الدولى الساحلى، وانتهت أمام قرية الكوم الأحمر بذات المركز قبيل صلاة المغرب.

وردد المتظاهرون الهتافات المعادية للشرطة والمجلس العسكرى، "يسقط يسقط.. حكم العسكر"، كما رددوا "وحياة دمك يا شهيد.. ثورة تانى من جديد"، منددين بالانقلاب العسكرى على الشرعية، بحسب وصفهم.

ومن اللافت للنظر ظهور القيادى الإخوانى الملاحق أمنيا، عبد الناصر موافى، نقيب المعلمين ببلطيم، الذى ألقى كلمة فى مؤيدى التنظيم، أكد فيها مواصلتهم للتظاهر والاحتجاج السلمى، حتى عودة الشرعية، المتمثلة فى الرئيس محمد مرسى، حسب قوله.

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