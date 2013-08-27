"دراج" تعليقا على كلمة البلتاجي للجزيرة: علينا أن نتعامل معه كشخص مجنون

دراج: كلمة البلتاجي لن تضيف شيئا للإخوان فهم صاروا غير قادرين على التصعيد

كتب : محمد شنح منذ 2 دقيقة

قال الدكتور أحمد دراج، الناشط السياسي والقيادي المستقيل من حزب الدستور، تعليقا على كلمة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عبر قناة "الجزيرة"، منذ قليل، إن "البلتاجي يمارس حالة من الهذيان، التي انتابته منذ فض قوات الأمن لبؤرة رابعة الإجرامية، فكل ما يقوله عن عودة الحكم العسكري وعودة مبارك من جديد هي هلاوس وأساطير".

وأشار دراج إلى أن "البلتاجي" اعتاد الكذب، فهو يقول إن الإخوان لم يمتلكوا أي أسلحة وليسوا داعين للعنف، رغم أنه قال في كلمة سابقة "إن ما يحدث في سيناء سيتوقف بمجرد أن يعلن الفريق السيسي عودة مرسي للحكم".

وأضاف دراج، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إذا كان "البلتاجي" وصل إلى مرحلة الجنان، فعلينا كشعب أن نتعامل معه على ذلك.

وحول ما إذا كانت هذه الكلمة ستؤدي إلى تصاعد غضب الإخوان مرة أخرى، وتكثيف تظاهراتهم في الشارع من جديد، قال: "الإخوان لو قادرين على التصعيد لن يتأخروا، ولن ينتظروا كلمة البلتاجي أو غيره، فهي لن تضيف شيئا، فهم وصلوا إلى حركة الغضب التي تصاعدت إلى حالة الإرهاب، فالبلتاجي يحاول أن ينقذ نفسه، ولكنه كلما يخطو خطوة يجد قدمه في بركة من الدماء تورط فيها هو وجماعته".