الديب: الببلاوي ليس نائبا للحاكم العسكري.. ووضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في صالح مصر

كتب : محمد عاشور منذ 5 دقائق

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إنه لا يوجد شيء في قانون الطوارئ يسمى نائب الحاكم العسكري، ولا الحاكم العسكري، مشيرا إلى أن هناك بعض السلطات فوض فيها رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ومنها فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال الديب، خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد"، إن حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، له حق فرض الإقامة الجبرية، ولكن ليس بصفته نائبا للحاكم العسكري.

وأشار الديب، إلى أنه قرر ألا يطعن على هذا القرار، وقبل به، لأنه بالتأكيد يصب في مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية لا يفرق من عدمه؛ لأنه لو لم يكن مبارك قيد الإقامة الجبرية لمكث في مستشفى المعادي العسكري؛ نظرا لظروفه الصحية، وتابع: "لم يختلف الأمر كثيرا".