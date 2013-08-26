أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

الديب: الببلاوي ليس نائبا للحاكم العسكري.. ووضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في صالح مصر

Google+ Print
الديب: الببلاوي ليس نائبا للحاكم العسكري.. ووضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في صالح مصر الديب: الببلاوي ليس نائبا للحاكم العسكري.. ووضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في صالح مصر

كتب : محمد عاشور منذ 5 دقائق

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إنه لا يوجد شيء في قانون الطوارئ يسمى نائب الحاكم العسكري، ولا الحاكم العسكري، مشيرا إلى أن هناك بعض السلطات فوض فيها رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ومنها فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال الديب، خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد"، إن حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، له حق فرض الإقامة الجبرية، ولكن ليس بصفته نائبا للحاكم العسكري.

وأشار الديب، إلى أنه قرر ألا يطعن على هذا القرار، وقبل به، لأنه بالتأكيد يصب في مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية لا يفرق من عدمه؛ لأنه لو لم يكن مبارك قيد الإقامة الجبرية لمكث في مستشفى المعادي العسكري؛ نظرا لظروفه الصحية، وتابع: "لم يختلف الأمر كثيرا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر