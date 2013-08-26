التيار الشعبي: شن حملة عسكرية على سوريا تهديد للأمن القومي المصري والعربي

أي تدخل عسكري غربي في الأزمة السورية لا يفيد إلا العدو الصهيوني

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

حذر التيار الشعبي المصري من تأثير توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا على الأمن القومي العربي بصفة عامة وعلى مصر بشكل خاص، في ظل ما تردد عن تحركات عسكرية من أجل فرض سيناريو أمريكي غربي على البلد الشقيق وتقسيم أراضيه.

وكشف التيار الشعبي، في بيان اليوم، عن رفضه القاطع لهذه الحملة التي وصفها بـ"العدوانية"، داعيًا الجماهير العربية إلى الدخول كطرف مباشر ضد التهديدات الغربية والاستعداد للخروج في مسيرات حاشدة في كل مكان على أرض الوطن العربي، ردعًا لقوى العدوان والتأكيد على وحدة الشعوب العربية ووحدة مصير هذه الأمة من المحيط إلى الخليج.

وأكد التيار الشعبي أن أي تدخل عسكري غربي في الأزمة السورية لا يفيد إلا العدو الصهيوني، وهو جزء من خطة غربية تتضح معالمها يومًا بعد الآخر وتهدف إلى تقسيم الدول العربية وإضعاف الجيوش العربية وإنهاكها وذلك حتى تصبح الأمة العربية كلها بلا قوة حقيقية تستطيع مواجهة العربدة الصهيونية وهو أمر لا يجب بأي حال القبول به أو التسليم بنتائجه الكارثية على الوطن العربي بكامله، مضيفًا أنه لا يستطيع الفصل بين الحملة التي بدأت باحتلال العراق وتفكيك جيشه على يد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ومواصلة قوى الشر اليوم محاولاتها القضاء على الجيش العربي السوري لتصبح مصر في النهاية هي "الجائزة الكبرى"، وليصبح الجيش العربي في مصر وحيدًا ومحاصرًا، لا سيما أن هذه الحملة العدوانية على سوريا الشقيقة تأتي في وقت تتكالب فيه قوي الاستعمار القديم على مصر في محاولة للنيل من إرادتها ورغبة شعبها في التحرر من ميراث التبعية للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص.

وطالب التيار الشعبي المصري السلطة الحالية في مصر وكل الدول العربية بإعلان الرفض القاطع بالتلويح بالحرب ضد سوريا وإدانة هذه التحركات العسكرية والمسارعة للدعوة لقمة عربية طارئة تتخذ موقف عربي واضح موحد ضد قوي العدوان ومخططها الهادف إلى القضاء على الجيش السوري، مشيرًا إلى أن أنه إذ يقف الآن بقوة مع الدولة السورية فإنه يدرك تمامًا الفرق بين مساندة سوريا الوطن والدولة وبين الوقوف إلى جانب أي طرف خاصة أن كلاهما قد تلوثت يداه بدماء الشعب السوري.