سعدالدين الهلالى: كتائب الإخوان الإلكترونية تهاجم الأزهر بشكل مُنظم

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان حول شيخ الأزهر غير مسئولة، ولها أهداف شخصية.

وأضاف "الهلالى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين، أن هناك هجمة شرسة غير مهذبة على مؤسسة الأزهر.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد وكلاء عن الله فى الأرض، منوهاً بأن الأزهر مؤسسة تفسر الدين فقط، مشيراً إلى أن "الأزهر" أعرق مؤسسة علمية شرعية بالعالم أجمع، موضحاً أن أخطر شىء على الدين هو الفتاوى التى تخرج ممن لا يملكون العلم.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد ما يسمى بنظام حكم إسلامي.. وتابع: "كتائب الإخوان الإلكترونية تهاجم الأزهر بطريقة تبدو منظمة وممنهجة، وكل ما نريده من الحاكم العدل فقط بعيداً عن أى شىء".. وتساءل: "ماذا فعل شيخ الأزهر لأردوغان حتى يتطاول عليه ويهاجمه؟".