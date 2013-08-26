جون كيرى: استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا "فاحشة أخلاقية"

أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مجددا عن غضبه اليوم الاثنين، إزاء الاستخدام المفترض للهجمات الكيميائية فى سوريا الأسبوع الماضى، واصفا ذلك بأنه "فاحشة أخلاقية".

وبينما لم يلق بالمسئولية على حكومة بشار الأسد بشكل صريح، قال كيرى إن النظام السورى أبعد المفتشين خمسة أيام بينما ظل يقصف المنطقة.

وقال كيرى فى كلمة أدلى بها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن إنه لا يمكن إنكار استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.

وأضاف أن الصور الصادرة عن سوريا فى أعقاب الهجوم الكيميائى الواضح الأسبوع الماضى على ضواحى دمشق "ينبغى أن تهز ضمير العالم"، وأنها "تتحدى أى قانون أخلاقى".