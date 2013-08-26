تونس تستعين بالجزائر لفحص متفجرات من جبل الشعانبى

قال مصدر أمنى جزائرى اليوم الاثنين، إن خبراء عسكريين جزائريين شاركوا فى فحص عينات من المتفجرات التقليدية والعبوات الناسفة التى اكتشفها الجيش التونسى فى جبل الشعانبى غربى تونس فى الأسابيع الماضية، وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن العينات التى يتم فحصها "نقلت فى النصف الثانى من الشهر الجارى إلى مختبر الدرك الوطنى الجزائرى (تابع للجيش) فى العاصمة الجزائر، والمتخصص فى المتفجرات والأسلحة".

وأوضح أن "عمليات الفحص تهدف إلى معرفة مصدر هذه القنابل وهل صنعت فى جبل الشعانبى أم جلبتها العناصر المسلحة فى الجبل من الجزائر أو ليبيا أو شمال مالى".

ويمتلك مختبر الدرك الوطنى الجزائرى المركزى المتخصص فى الأدلة الجنائية وعلم المتفجرات خبرة كبيرة فى التعامل مع القنابل التقليدية، تمتد إلى أكثر من 20 سنة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات التونسية والجزائرية على ما ذكره المصدر.

وتتعاون أجهزة الأمن الجزائرية مع نظيرتها فى تونس فى ملاحقة الجماعات المسلحة العابرة للحدود بعد أن أكدت التحقيقات المشتركة والتنسيق الأمنى بين الجانبين أن المسلحين فى جبل الشعانبى على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، الذى ينشط فى الجزائر.

وتقوم قوات الجيش التونسى بعمليات تمشيط واسعة فى جبل الشعانبى للقبض على عناصر مسلحة متحصّنة فى الجبل.