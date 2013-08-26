مقتل شخص فى وزارة الدفاع العراقية إثر انفجار عبوة لاصقة ببغداد

أفاد مصدر أمنى عراقى بأن منتسبا فى استخبارات وزارة الدفاع العراقية، قتل إثر انفجار عبوة لاصقة بسيارته جنوب غربى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن عبوة لاصقة كانت مثبتة فى سيارة منتسب فى وزارة الدفاع انفجرت اليوم الاثنين بمنطقة الشرطة الرابعة جنوب غربى بغداد، مما أسفر عن مقتله فى الحال، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت قيادة عمليات بغداد حذرت فى وقت سابق اليوم المواطنين وسائقى المركبات من العبوات اللاصقة ودعتهم إلى تفتيش مركباتهم قبل القيادة كإجراء احترازى .

ونقل بيان لوزارة الداخلية العراقية عن المتحدث الرسمى باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن قوله، إن تنظيم القاعدة الإرهابى لديه النية فى اللجوء إلى استخدام العبوات اللاصقة كوسيلة لقتل واستهداف الأبرياء بعد الضربات الموجعة التى تلقاها فى العمليات الاستباقية الأخـــــيرة "ثأر الشهداء" وما حققته هذه العمليات من نتائج ملموسة وإيجابية على أرض الواقع.