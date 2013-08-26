أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل شخص فى وزارة الدفاع العراقية إثر انفجار عبوة لاصقة ببغداد

Google+ Print
مقتل شخص فى وزارة الدفاع العراقية إثر انفجار عبوة لاصقة ببغداد مقتل شخص فى وزارة الدفاع العراقية إثر انفجار عبوة لاصقة ببغداد

أفاد مصدر أمنى عراقى بأن منتسبا فى استخبارات وزارة الدفاع العراقية، قتل إثر انفجار عبوة لاصقة بسيارته جنوب غربى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن عبوة لاصقة كانت مثبتة فى سيارة منتسب فى وزارة الدفاع انفجرت اليوم الاثنين بمنطقة الشرطة الرابعة جنوب غربى بغداد، مما أسفر عن مقتله فى الحال، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت قيادة عمليات بغداد حذرت فى وقت سابق اليوم المواطنين وسائقى المركبات من العبوات اللاصقة ودعتهم إلى تفتيش مركباتهم قبل القيادة كإجراء احترازى .

ونقل بيان لوزارة الداخلية العراقية عن المتحدث الرسمى باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن قوله، إن تنظيم القاعدة الإرهابى لديه النية فى اللجوء إلى استخدام العبوات اللاصقة كوسيلة لقتل واستهداف الأبرياء بعد الضربات الموجعة التى تلقاها فى العمليات الاستباقية الأخـــــيرة "ثأر الشهداء" وما حققته هذه العمليات من نتائج ملموسة وإيجابية على أرض الواقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365