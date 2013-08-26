الجزائر تخسر 300 مليون يورو سنويا بسبب عدم تدوير النفايات

أكدت وزيرة الدولة المكلفة بشئون البيئة دليلة بو جمعة، اليوم الاثنين، أن الجزائر تخسر ما يقرب من 300 مليون يورو سنويا بسبب عدم جمع وإعادة تدوير النفايات.

وأشارت الوزيرة، المسئولة عن التوعية بأهمية حماية البيئة من خلال فرز النفايات، إلى أن إعادة تدوير النفايات يعد استثمارا مفيدا ويخلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء مشاريع صغيرة فى مجال البيئة الصناعية.. وقالت أن "ألفى شركة صغيرة تعمل الآن فى العديد من المجالات المرتبطة بحماية البيئة مثل الحفاظ على البيئة الخضراء وعمليات وإعادة تدوير المخلفات".

ويقدر حجم النفايات من جميع الأنواع بحوالى 5ر13 مليون طن سنويا منها 60٪ يتم إعادة تدويرها.

ودعت بوجمعة المستثمرين إلى تركيز جهودهم فى مجال إعادة التدوير النفايات من أجل تطوير بيئة الصناعة التى تلبى المعايير فى هذا المجال.. مؤكدة أن الدولة تعول على تطوير صناعة إعادة التدوير لا سيما وأنها تمثل محورا مهما فى صلب برنامج وطنى يقوم على إدارة النفايات المنزلية التى تمثل الإطار المرجعى الأساسى فى إعادة تدوير النفايات.