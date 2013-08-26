"أبو مرزوق" يدعو للحوار مع الموافقين على المشاركة فى إدارة غزة

جدد القيادى فى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق الدعوة للمشاركة الموسعة فى إدارة قطاع غزة.

وقال أبو مرزوق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الاثنين: "لابد من الحوار مع الموافقين من المستقلين والأحزاب للمضى فى مشاركة فعلية لإدارة القطاع".

ولفت إلى أن حماس دعت للمشاركة فى إدارة غزة وأن هذه الدعوة قديمة متجددة، وأن بعض الأحزاب رفضت الدعوة بحجة "عدم دعم الانقسام"، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون الإدارة المشتركة بديلا عن المصالحة.

يذكر أن رئيس حكومة حماس فى قطاع غزة إسماعيل هنية دعا إلى توسيع رقعة المشاركة فى إدارة قطاع غزة، إلى حين تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.