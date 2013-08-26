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التلاوي: الثقافة المجتمعية تجاه المرأة تحتم وجود كوتة لها

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التلاوي: الثقافة المجتمعية تجاه المرأة تحتم وجود كوتة لها التلاوي: الثقافة المجتمعية تجاه المرأة تحتم وجود كوتة لها

كتب : محمد عاشور الإثنين 26-08-2013 22:34

قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن ما فعلته المرأة المصرية في 25 يناير و30 يونيو يتوجب تقديم الشكر لها، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة بها نقاط إيجابية تجاه وضع المرأة من حيث الصحة والتعليم.

وأضافت التلاوي، خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة"، أن المرأة لا يجب أن توضع في مادة الأمومة والطفولة فقط في الدستور، مشيرة إلى أنها أحست بعدم جدوى التعامل مع نظام مرسي بعد 3 مقابلات معه، وتابعت "أبلغنا مرسي خلال لقائه بالتعديلات المطلوبة لوضع المرأة المصرية، وتجاهلها بدستور مناقض تماما".

وأكدت التلاوي أن الثقافة المجتمعية تجاه المرأة تحتم تخصيص كوتة، مضيفة أنها تعرضت خلال وجودها بوزارة الخارجية للاضطهاد منذ بدايتها.

وأشارت إلى أنها أرسلت 20 اسما لتمثيل احتياجات المرأة بالتعديلات الدستورية للمستشار علي عوض ضمت مختلف المجالات، لافتة إلى أن نقيبة الممرضات من ضمن ممثلي المرأة بالتعديلات الدستورية.

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