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القبض على 3 متهمين بحوزتهم 12 ألفا و740 حبة ترامادول

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القبض على 3 متهمين بحوزتهم 12 ألفا و740 حبة ترامادول القبض على 3 متهمين بحوزتهم 12 ألفا و740 حبة ترامادول

كشفت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة عجمان عن إلقائها القبض على 3 متهمين وهم "ع.غ.ن" أفريقي الجنسية و"ح.م.ع" أسيوي الجنسية و"أ.ع.ح" عربي، بتهمة حيازة 12 ألفا و740 حبة ترامادول ومواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها.

وأكدت الإدارة انه في إطار التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين إدارات مكافحة المخدرات في الدولة وبناء على المعلومات الواردة وتفيد بحيازة المتهمين المذكورين على المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار تم تشكيل فريق مشترك من رجال مكافحة المخدرات في شرطة عجمان ونظيرتها في شرطة دبي لإلقاء القبض على المتهمين وبتفتيش مقر إقامتهم عثر بحوزتهم على 12 ألفا و740 حبة ترامادول وأنوع مخدرة أخرى وهي من المواد ذات التأثير الخطير على الجهاز العصبي التي قد تؤدي إلى الوفاة في حال إساءة استخدامها.

ولفتت إدارة مكافحة المخدرات إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبلها وإحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة.

وأشاد العقيد علي سعيد المطروشي مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالإنابة بالتعاون والدعم المشترك وتبادل المعلومات بين إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة وبالأداء الحرفي والمتميز لرجال المكافحة، ودورهم في متابعة وضبط التجار والمروجين والمتعاطين.
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