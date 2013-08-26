أهالي المحلة يطاردون شباب الإخوان لتنظيمهم وقفة ضد الجيش

طارد شباب وأهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء الاثنين، مجموعة من أفراد جماعة الإخوان المسلمين يبلغ عددهم نحو 50 فردا، كانوا قد نظموا سلسلة بشرية مناهضة للقوات المسلحة.

وقال شهود عيان أن عدد من شباب الإخوان نظموا سلسلة بشرية بدوران ميدان محب التابع لدائرة أول المحلة، حملوا خلالها لافتة مناهضة للقوات المسلحة، منها “إرحل يا سيسى.. مرسى رئيسي”، “الشعب المصري ضد الانقلاب العسكري”.

فيما تسببت الفعالية في إثارة حالة السخط لدى الأهالي وشباب الثورة، الذين هاجموا الإخوان، ففروا بعيدا عن الميدان، فيما تمكن الأهالي من ضبط أحد قيادات الإخوان المنظمين للوقفة ويدعى “ماهر،حماد” وتسليمه للشرطة.

فيما انتقلت قوة من الشرطة، مصحوبة بالمدرعات، والقوات الخاصة، وقامت بمساعدة شباب الثورة بالبحث عن أفراد الإخوان في الشوارع الجانبية، وذلك عقب تلقيهم بلاغات من الأهالي بقيام مجهولين بتحطيم المحلات التجارية، وهو ما لم يتأكد بعد لدى الشرطة.