أكبر حزب معارض في تونس يعلن دعم جبهة الإنقاذ الوطني

حزب "نداء تونس" ثمن التحركات الشعبية الاحتجاجية والسلمية في كامل تونس مساندة لمطالب جبهة الإنقاذ الوطني

كتب : أ ف ب منذ 17 دقيقة

أعلن حزب "نداء تونس"، أكبر حزب معارض في تونس، اليوم، دعمه لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، للمطالبة بحل الحكومة الحالية، ودعا ناشطيه إلى مواصلة المشاركة في مظاهرات الجبهة.

وقال الحزب، في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، إنه "يعبر عن اعتزازه بالجبهة الوطنية للإنقاذ، ويؤكد على دعمها باعتبارها مكسبًا وطنيًا وعنصرًا استراتيجيًا لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها".

واتهمت أحزاب مشاركة في جبهة الإنقاذ الوطني، مؤخرًا، حركة النهضة، التي تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011، بمغازلة حزب "نداء تونس" لإخراجه من الجبهة بهدف إضعافها وتفتيتها.

وأضاف حزب "نداء تونس"، في بيانه، أنه يثمن التحركات الشعبية الاحتجاجية والسلمية في كامل مناطق الجمهورية مساندة لمطالب جبهة الإنقاذ الوطني، داعيًا كافة مناضليه إلى مواصلة المشاركة الفعلية في مختلف التظاهرات التي يدعو إليها ضمن الجبهة.

وأكد بيان الحزب على ضرورة التسريع بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية مستقلة، معربًا عن عميق انشغاله لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في البلاد من تدهور خطير يتفاقم يومًا بعد يوم.

وقال الحزب إنه يأسف أن الطرف المقابل "الحكومة" وبالخصوص حركة النهضة، لم تتجاوب مع هذه المطالب بصفة جدية وبقيت تراوح في الوعود الفضفاضة والتصريحات المتناقضة.