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تعرفي على أشهر الأساطير الوهمية للعناية بالشعر وحقيقتها

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تعرفي على أشهر الأساطير الوهمية للعناية بالشعر وحقيقتها تعرفي على أشهر الأساطير الوهمية للعناية بالشعر وحقيقتها

كتب : منى السداوي الإثنين 26-08-2013 20:50

"شامبو.. بلسم.. كريمات.. ماء بارد أو دافئ".. كلمات تسمعها المرأة حول العناية بشعرها إذا كانت تعاني من تساقطه أو ضعفه أو حتى لو كان هائشا، ولكنها تسمع من صديقاتها وأقاربها وتنفذ دون أن تفكر أو حتى تسأل طبيبها، لذلك يوضح لكِ خبراء الجمال خمس أساطير وهمية تلجأ لها المرأة في سبيل العناية المثالية لشعرها.

1- إعلان تليفزيوني عن شامبو وبلسم بالفواكه وفتاة تظهر بشعرها الانسيابي اللامع نتيجة استخدامها لهما، تعتبر أحد الأساطير التي تجعلك تسعى لشراء ذلك المنتج حتى يصبح شعرك مثيل له، ولكن في الحقيقة المواد الكيماوية المضافة للشامبو بجانب الفيتامينات لا تعمل على نظافة الشعر فقط، ولكن لا تفيد إلا بأخذ الفيتامينات الطبيعية عن طريق الفواكه والخضروات.

2- اغسلي شعرك يوميا لتحافظي على مظهره الجيد ونظافته، إحدى الأساطير التي يمكنها القضاء على شعرك نهائيا، فغسله يوميا يجعله يفقد الزيوت الطبيعة التي تنتجها فروة الشعر، فينصح الأطباء والمتخصصون بعناية الشعر غسله ثلاث مرات في الأسبوع.

3- تنظيف الأسنان باستمرار يعمل على نمو شعرك بطريقة أفضل وأسرع، بمجرد سماع تلك الأسطورة تهرول كل فتاة لتغسل أسنانها باستمرار حتى تحصل على شعر طويل وجذاب، ولكنها ليست حقيقة معقولة ولا تمت للشعر بصلة، فتغذية الشعر وإمداده بالفيتامينات الطبيعة خير علاج له وإطالته.

4- عليكِ بقص شعرك كل أسبوعين أو 45 يوما، من أشهر الأساطير التي تلجأ إليها المرأة وتقوم بإنفاق الكثير من الأموال على صالونات التجميل، لكي ينموا شعرها، ولكن تنسى المرأة أن الشعر ينمو وفقا لعملية التمثيل الغذائي وليس بتقليم شعرها.

5- اغسلي شعركِ بماء ساخن لتحصلي على شعر لامع، تمثل تلك الأسطورة خطرا كبيرا على فروة الشعر لأنها تعمل على تجعيد الشعر وتساعد على تقصفه وإعطائه مظهرا غير صحي ولكن سر الشعر اللامع يأتي بالاعتناء به.

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