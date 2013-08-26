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السفير الإيطالى يزور الأقصر والغردقة لدعم السياحة سبتمبر المقبل

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السفير الإيطالى يزور الأقصر والغردقة لدعم السياحة سبتمبر المقبل السفير الإيطالى يزور الأقصر والغردقة لدعم السياحة سبتمبر المقبل

قال الدكتور، ناجى ألبير، مستشار جمعية الصداقة والتعاون المصرية الإيطالية، أن اللقاء الذى عقده موريزيو ماسارى السفير الإيطالى بالقاهرة مع اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، كان الغرض منه فتح مجالات التعاون المختلفة مع الجانب الإيطالى.

وأضاف ألبير فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على عدة نقاط، أهمها عرض السفير الإيطالى زيارة محافظة الأقصر فى الأسبوع الثانى من سبتمبر المقبل، وذلك لإظهار حقيقة الوضع الأمنى، إلى جانب زيارة مماثلة إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وأشار ألبير إلى أن السفير الإيطالى عرض تنظيم توأمة بين محافظة الأقصر وأحد المدن الإيطالية، لدعم العلاقات الثنائية والاقتصادية والسياحية والصناعية، بما يسمح بتبادل الزيارات للمحافظين بين الجانبين، كما عرض محافظ الأقصر احتياج المحافظة إلى إنشاء مصنع لإنتاج العصائر والصلصة، نظرا لتوافر المحصول بكميات كبيرة بالمحافظة.

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