مباحث الهجرة تضبط عصابة آسيوية تتاجر بمخالفي الإقامة

تمكنت الادارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية من ضبط عصابة آسيوية تقوم بالاتجار بالمخالفين للاقامة من الجنسيات الآسيوية والافريقية وايوائهم وتعمل على نشر اعلانات بشبكة الانترنت لتأجير هؤلاء بصفة يومية أو شهرية بجميع المهن. وكانت التحريات الواردة لادارة البحث والتحري بالادارة العامة لمباحث الهجرة قد كشفت عن وجود مثل هذه العصابات، وبعد التأكد من المعلومات الواردة تم ضبط شبكة يديرها آسيويون بالاضافة الى عدد من الخدم والخادمات الذين يقومون بأعمال التمريض في المنازل دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، وتمت احالتهم لجهات الاختصاص بعد أن اتضح أنه مسجل ضدهم قضايا تغيب.

.. و«الداخلية»: تحذر من شركات النصب بالعمالة المنزلية

في اعقاب القضية التي نشرتها الانباء بشأن ضبط عصابة تتاجر بالعمالة المنزلية وتحرض الخادمات على الهرب أهابت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين عدم التعامل مع أي شركات للعمالة المنزلية إلا بعد التأكد من مدى جدية هذه الشركات والتزامها بالقوانين المعمول بها وفي مقدمتها الحصول على ترخيص في سجلات إدارة العمالة المنزلية بالداخلية حتى لا يقعوا فريسة لضعاف النفوس ومعتادي النصب والاحتيال.

ويأتي هذا التنبيه بعد ورود معلومات وشكاوى من بعض المواطنين في الآونة الأخيرة إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوجود عدد من الشركات التي تقدم خدمات العمالة المنزلية وهي غير مرخصة.