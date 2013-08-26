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إتلاف 13 كيلو من اللحم غير الصالح للاستهلاك الآدمي

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إتلاف 13 كيلو من اللحم غير الصالح للاستهلاك الآدمي إتلاف 13 كيلو من اللحم غير الصالح للاستهلاك الآدمي
 
مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
جانب من جولة مفتشي بلدية الأحمدي
قامت مراقبة الأغذية والأسواق التابعة لإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات بفرع بلدية الأحمدي بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بجولة تفتيشية في منطقة أبوحليفة.وفي هذا السياق قال مراقب الأغذية والأسواق بالوكالة جميل خالد الحجيلان ان هذه الجولة تهدف للتأكد من صلاحية المواد الغذائية والنظافة الشخصية والشهادات الصحية للعمال القائمين على إعداد وجبات المطاعم والتي تقدم للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في فترة الغداء.

وتابع قائلا: إن الجولة قد أسفرت عن إتلاف 13 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي وإتلاف 22 كيلو من البطاطا المقلية ومن ثم تجميدها وتقديمها للمستهلكين على انها طازجة وبعض من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 13 مخالفة اشتملت على 5 مخالفات قيام عامل بتداول أغذية دون الحصول على شهادة صحية و5 مخالفات قيام صاحب العمل بتشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية وتحرير مخالفة واحدة تتمثل في فتح وإدارة محل دون ترخيص صحي وتحرير مخالفة واحدة تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وتحرير مخالفة واحدة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية. وشدد الحجيلان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي سنتها لوائح وأنظمة البلدية وعدم التساهل بالنسبة للمخالفين ومصادرة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كما طالب القائمين على مختبر البلدية بتمديد فترة تسلم العينات وتوفير مراكز تابعة للمختبر في كل محافظة وذلك للبت في سرعة نتائج فحص العينات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المشاركون في الجولة

شارك في الجولة كل من مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة بشير عجمان العتيبي ومراقب الأغذية والأسواق بالوكالة جميل الحجيلان ورئيس قسم الأغذية والأسواق هويا حفيظ العجمي ومن المفتشين علي غلوم حسن ونايف فهد الزعبي وفاطمة علي اليعقوب ومن إدارة العلاقات العامة محمد القلاف وازهار فاروق.

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