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السماح للموظفين باستخراج رخص تجارية ومزاولة الأعمال الحرة

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السماح للموظفين باستخراج رخص تجارية ومزاولة الأعمال الحرة السماح للموظفين باستخراج رخص تجارية ومزاولة الأعمال الحرة
ماضي الهاجري

دعما للاقتصاد والشباب الكويتي ولتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، قالت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيطلب استعجال التعديلات على قانون وزارة التجارة، بحيث يحق للموظف استخراج رخصة تجارية لمزاولة أي نشاط تجاري بالإضافة الى فتح المجال لكسر الاحتكار لتوفير السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والأعمال التجارية ذات الطابع الصناعي والمعماري.

وأكدت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» ان لدى توجها بالتعديل على بعض القوانين التي تحرم الموظف الكويتي من ممارسة أي نشاط تجاري أو استخراج رخص تجارية بشأنه، مؤكدة ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طالب اللجان المختصة بالنظر في القوانين واستعجالها مع تقديمها الى مجلس الوزراء لاعتمادها على وجه السرعة وجعل المواطن ينوع مصادر دخله.

من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان هناك ورقة عمل سيتقدم بها النواب للحكومة لضبط الأولويات لدور الانعقاد المقبل بين أعضاء السلطتين وكي تنجز اللجان تقاريرها في تلك الأولويات التي سيتفق عليها لاحقا.

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