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"بن أفليك" سيلعب دور "باتمان" في عدد من الأفلام أولهم Man of Steel 2

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"بن أفليك" سيلعب دور "باتمان" في عدد من الأفلام أولهم Man of Steel 2 "بن أفليك" سيلعب دور "باتمان" في عدد من الأفلام أولهم Man of Steel 2

كتب : عمرو عز الدين منذ 31 دقيقة

بعد أن انتشرت أنباء اختيار "وارنر بروس" للنجم الأمريكي بن أفليك، لأداء دور البطل الخارق "باتمان" في الجزء الجديد من فيلم سوبرمان Man of Steel 2، والذي سيظهر فيه البطلان الخارقان في مواجهة بينهما، أذاعت مجلة فنية أمريكية أن هذا لن يكون الفيلم الوحيد لبن أفليك كـ"باتمان".

وجاء في تقرير نشرته مجلة "توتال فيلم" عبر موقعها الإلكتروني، أن بن أفليك وقع عقدا ليلعب دور الملياردير الثري "بروس واين"، الشخصية التي يتخفى خلفها "باتمان"، في عدد من الأفلام، أولها Man of Steel 2، وأضافت مصادر للمجلة أن الأفلام التالية ستتضمن فيلما جديدا لـ"باتمان" وحده، وظهورا خاصا في فيلم شركة "دي سي كوميكس" المنتظر Justice League، المزمع عرضه في 2017.

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير فيلم Man of Steel 2 في فبراير المقبل، على أن يتم عرضه في صيف 2015، وهو من إخراج زاك سنايدر.

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