مؤسس حركة "أبناء مبارك": الرئيس الأسبق كان محقا فى تحجيم جماعات الإرهاب

أكد المحاسب ماجد دياب مؤسس حركة "أبناء مبارك" أن رؤية مبارك كانت صحيحة فى تحجيم بعض الجماعات والتى سعت منذ نشأتها للسيطرة على مقاليد الأمور فى مصر لخدمة مصالحهم الخاصة وتدعيما لتنظيمهم الداخلى والخارجى.

وأضاف دياب أن مبارك لم يصل لهذه الرؤى بمحض الصدفة، لكنها اتضحت له بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية الحساسة مخططات تلك الجماعات فى الوصول لأهدافها التى شاهدها الشعب المصرى بعينه فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وأكدتها ضلوع هذه الجماعات فى قتل الأبرياء وإراقة الدماء التى سالت عبر موجات الغضب التى خلقتها تلك الجماعات، وسط الشارع المصرى وراحت تحشد فى الميادين أعضاءها لتثبت للعالم وتوهم المصريين بسوء نظام مبارك بل راحت لتقنعهم أن النظام بات مستهدفا تلك الجماعات وأذاقهم كل أنواع الظلم بعد اعتقالهم ومحاولة إقصائهم.

وأعلن مؤسس الحركة أن "أبناء مبارك": تواجدوا مع الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو ونالوا شرف تصحيح مسار 25 يناير بعد أن لبى الجيش رغبة جموع المصريين.

ودعا مؤسس الحركة الشعب المصرى لحضور احتفال نصر أكتوبر والذى ستنظمه الحركة بهذه المناسبة.