أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مؤسس حركة "أبناء مبارك": الرئيس الأسبق كان محقا فى تحجيم جماعات الإرهاب

Google+ Print
مؤسس حركة "أبناء مبارك": الرئيس الأسبق كان محقا فى تحجيم جماعات الإرهاب مؤسس حركة "أبناء مبارك": الرئيس الأسبق كان محقا فى تحجيم جماعات الإرهاب

أكد المحاسب ماجد دياب مؤسس حركة "أبناء مبارك" أن رؤية مبارك كانت صحيحة فى تحجيم بعض الجماعات والتى سعت منذ نشأتها للسيطرة على مقاليد الأمور فى لخدمة مصالحهم الخاصة وتدعيما لتنظيمهم الداخلى والخارجى.

وأضاف دياب أن مبارك لم يصل لهذه الرؤى بمحض الصدفة، لكنها اتضحت له بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية الحساسة مخططات تلك الجماعات فى الوصول لأهدافها التى شاهدها الشعب المصرى بعينه فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وأكدتها ضلوع هذه الجماعات فى قتل الأبرياء وإراقة الدماء التى سالت عبر موجات الغضب التى خلقتها تلك الجماعات، وسط الشارع المصرى وراحت تحشد فى الميادين أعضاءها لتثبت للعالم وتوهم المصريين بسوء نظام مبارك بل راحت لتقنعهم أن النظام بات مستهدفا تلك الجماعات وأذاقهم كل أنواع الظلم بعد اعتقالهم ومحاولة إقصائهم.

وأعلن مؤسس الحركة أن "أبناء مبارك": تواجدوا مع الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو ونالوا شرف تصحيح مسار 25 يناير بعد أن لبى الجيش رغبة جموع المصريين.

ودعا مؤسس الحركة الشعب المصرى لحضور احتفال نصر أكتوبر والذى ستنظمه الحركة بهذه المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر