عزازى: نعمل على تقنين التيار الشعبى ليصبح حزبا وصباحى لا يسعى لرئاسته

كشف الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أن التيار الشعبى المصرى سيعمل خلال الفترة المقبلة، على تقنين أوضاعه، لافتاً إلى وجود اتجاه واسع داخل صفوف التيار لإشهار حزب باسم "التيار الشعبى المصرى".

قال عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه أجرى استطلاع رأى خلال قواعد التيار الشعبى، التى رأت ضرورة تقنين أوضاع التيار ليصبح حزباً سياسيا.

أكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، أن حمدين صباحى مؤسس التيار، لن يكون رئيساً للحزب الجديد، ولن يترشح فى الانتخابات لرئاسته، بوصفه رمزاً وطنياً عاماً وكان مرشحاً رئاسياً لكل المصريين، لافتاً إلى أنهم سيعقدون مؤتمراً عاماً لإجراء كافة الانتخابات وإنهاء الخطوات اللازمة للهيكل التنظيمى للحزب.

وأضاف أن أعضاء التيار، سيجتمعون فى ورش عمل، لإعداد الأوراق المتعلقة برؤى التيار السياسية والتنظيمية، ومقترحاتهم بإقامة مشاريع صغيرة فى القرى والنجوع، بالإضافة إلى إعداد لائحة داخلية جديدة لتنظيم العمل الحزبى داخل التيار بعد إشهاره.

أشار عزازى، إلى أن أعضاء التيار الشعبى قرابة 100 ألف عضو، موضحاً أنهم حريصون ألا تزيد توكيلات إشهار الحزب الجديد عن 50 ألف توكيل فقط، للأعضاء المؤسسين.