أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الشباب: تأجيل انتخابات مراكز الشباب عاماً بسبب الطوارئ

Google+ Print
وزير الشباب: تأجيل انتخابات مراكز الشباب عاماً بسبب الطوارئ وزير الشباب: تأجيل انتخابات مراكز الشباب عاماً بسبب الطوارئ

أرجع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب قرار تأجيل انتخابات مراكز الشباب لمدة عام إلى الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد حاليا بالإضافة إلى حالة الطوارئ، مؤكدا صعوبة إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى، وأيضا لضمان نزاهتها.

وتابع عبد العزيز خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى شريف عامر عبر قناة "الحياة" أن الانتخابات ستكون نزيهة مائة فى المائة ولن يسمح بأى تجاوزات فيها، ولن يسيطر فصيل سياسى على انتخابات مراكز الشباب، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى المنحل استغل الانتخابات السابقة وكانوا يتوارثون مجالس الإدارات، وسيتم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الانتخابات لإحداث إحلال وتجديد فى مجالس الإدارات.

وأضاف عبد العزيز أن لائحة انتخابات مراكز الشباب سيتم تطبيق بند الثمانى سنوات فيها ولم يسمح لمن تجاوز 45 سنة خوض الانتخابات وسيتم منح الفرصة للوجوه الشبابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365