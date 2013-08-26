وزير الشباب: تأجيل انتخابات مراكز الشباب عاماً بسبب الطوارئ

أرجع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب قرار تأجيل انتخابات مراكز الشباب لمدة عام إلى الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد حاليا بالإضافة إلى حالة الطوارئ، مؤكدا صعوبة إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى، وأيضا لضمان نزاهتها.

وتابع عبد العزيز خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى شريف عامر عبر قناة "الحياة" أن الانتخابات ستكون نزيهة مائة فى المائة ولن يسمح بأى تجاوزات فيها، ولن يسيطر فصيل سياسى على انتخابات مراكز الشباب، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى المنحل استغل الانتخابات السابقة وكانوا يتوارثون مجالس الإدارات، وسيتم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الانتخابات لإحداث إحلال وتجديد فى مجالس الإدارات.

وأضاف عبد العزيز أن لائحة انتخابات مراكز الشباب سيتم تطبيق بند الثمانى سنوات فيها ولم يسمح لمن تجاوز 45 سنة خوض الانتخابات وسيتم منح الفرصة للوجوه الشبابية.