وزير التعليم: طالبت الأمن القومى لاختيار لواء لرئاسة قطاع مكتبى

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستبدأ فى توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوى العام، والصف الأول الثانوى الفنى، مع بداية شهر سبتمبر القادم، بـ6 محافظات "محافظة الوادى الجديد، مرسى مطروح، أسوان، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء" وذلك ضمن الخطة التى أعدتها الوزارة لتطوير منظومة التعليم.

وأضاف أبو النصر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج فى الميدان، على قناة التحرير، أن اختياره للواء ماجد المناديلى لرئاسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، جاء على أساس أهل الخبرة وليس الثقة، لافتا إلى أنه طالب الأمن القومى باختيار لواء لرئاسة قطاع مكتبه، موضحا أن مدير مكتبه هو عمل إدارى لكنه يحتاج إلى تطوير وسرية، بحيث لا يتم تسريب أية معلومات عن قرارات، فيتم مهاجمتها قبل إصدارها، مؤكدا أنه لهذا السبب لجأ إلى خبرات عسكرية للحفاظ على سرية معلومات الوزارة.

وأشار الوزير، إلى أن اللواء نبيل عامر، تولى منصب مستشار الوزير لتنمية الموارد، لكونه قدم مساعدات ضخمة لوزارة التربية والتعليم، حيث أهدى الوزارة 4 مصانع لصناعة التابلت التعليمى، فى العريش والإسكندرية والمنيا تصل قيمتها 56 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة ستستثمر تلك المصانع لتنمية موارد الوزارة وسد احتياجاتها لتحقيق نقله تكنولوجية، مشددا على أن الاعتراض على تعيين اللواءات ليس له أى مبررات مقنعة، وأضاف "خبرتى مع اللواء عامر، أكدت أنه يتحرك بخطوات سريعة ومدروسة".

أما فيما يخص عودة الدكتور أحمد زكى بدر لوزارة التربية والتعليم، فأكد أبو النصر أنه لم يصدر قرارا بتعيينه بالوزارة، لافتا إلى أنه أحد أعضاء مجلس التعليم قبل الجامعى، والذى يعقد مرتين فقط خلال العام الدراسى، لاتخاذ قرارات خاصة بالعملية التعليمية، وكلف للاستفادة من خبراته كوزير سابق للتعليم، وأوضح الوزير أنه أراد تمثيل جميع أنواع التعليم بمصر، لذا أشرك بالمجلس رئيس قطاع التعليم الفنى، والذى يمثل ما يقرب من 66 % من طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى، بالإضافة إلى وجود ممثل للمدارس الخاصة، بجانب وزير سابق، لتحقيق الدور المنوط به المجلس.

وأكد على أن لا أحد ينفرد بالقرار بالمجلس، مشيرا إلى أنه فى حال وجود أية اختلافات فى اتخاذ أية قرارات، يتم إجراء عملية تصويت على الأمر، ويؤخذ برأى الأغلبية.