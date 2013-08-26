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محافظ سوهاج يقوم بجولة تفقدية لمستشفيات العام والتعليمى ومركز الأورام

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محافظ سوهاج يقوم بجولة تفقدية لمستشفيات العام والتعليمى ومركز الأورام محافظ سوهاج يقوم بجولة تفقدية لمستشفيات العام والتعليمى ومركز الأورام

قام اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات داخل المحافظة، وقام بتفقد مستشفى سوهاج العام، والذى يستقبل ما يقارب من أربعة إلى خمسة آلاف مريض يومياً، وقام بالاطمئنان على صحة بعض المرضى وسماع شكواهم، حيث تعانى المستشفى من سوء البنية التحتية وأيضا من نقص عدد الأسرة والتكييفات، مما يؤدى إلى سوء الخدمة، واشتكى بعض المواطنين من نقص فى أنابيب الأكسجين مما يؤدى إلى وفاة المواطنين لهذا السبب البسيط.

كما اشتكى البعض الآخر من أن معامل التحاليل معطلة منذ فترة مما يضطر المواطن البسيط لإجراء التحاليل فى معامل خاصة مكلفة، كما يعانى المستشفى من عجز فى التمريض بغرفة العمليات، أما بالنسبة للأدوية؛ فهناك وفرة فيها منذ ستة أشهر كما أن التجهيزات الطبية بالمستشفى تعمل بالكامل، وهى متوفرة بنسبة 97%.

وصرح المحافظ بأن المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة سوف تقدم كل الدعم الممكن للمستشفى لكى تصل إلى المستوى المطلوب من الاهتمام بالصحة، وذلك لأن المجتمع الذى لا يوجد به اهتمام بصحة أفراده، لا يوجد به تنمية.

كما أشار إلى أن مجهود الأطباء داخل المستشفى غير ملموس، وذلك بسبب زيادة عدد الحالات التى يستقبلها المستشفى مما يؤدى إلى العشوائية فى التعامل معها، وأنه لابد من الاستعانة بشركة نظافة لتوفير العمل فى بيئة نقية.

وفى ثانى محطات جولته قام المحافظ بزيارة لمركز الأورام، حيث تفقد قسم الأشعة المقطعية وقسم الرنين المغناطيسى وقسم العلاج الكيميائى والصيدلية الإكلينيكية بالمركز، كما تفقد غرف المرضى وقسم الأطفال بالمركز، حيث اطمأن على بعض الحالات، وأنه لا توجد هناك أية مشاكل أو ملاحظات.

وفى نهاية جولته، قام المحافظ بزيارة لمستشفى سوهاج التعليمى تفقد خلالها بعض الأقسام واستمع فيها لشرح من مدير المستشفى تخلله زيارة لبعض المرضى للاطمئنان على صحتهم وعلى مستوى الخدمة بالمستشفى، والذى أكد وجود بعض المشاكل البسيطة مثل وجود نقص فى التمريض داخل المستشفى، وقد وعد بسرعة حل هذه المشكلة.

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