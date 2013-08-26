القبض على 9 إخوان بقرية شباس الملح بكفر الشيخ بتهمة إثارة الشغب

ألقت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، القبض على 9 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وهم السعيد مسعود، عبد السلام عبده وشهرته سلامة عبده، وأحمد برهامى، ومحمد عبده الفراش، و أيمن عبد العال السيد، و حمدى الشحات الجزعة، والشحات الدخاخنى، وكرم رجب، و ياسر على عطا الله وشهرته ياسر عربى ووجهت لهم النيابة العامة، عدة تهم منها إثارة الشغب والفوضى وترويع الأمنيين وتكدير الأمن السلمى وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وذلك على خلفية الأحداث الشهيرة التى شهدتها مدينة كفر الشيخ، فى الفترة الأخيرة، والتى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 253 .