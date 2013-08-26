القبض على تشكيل عصابى لسرقة إطارات سيارات النقل الثقيل بالخصوص

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على تشكيل عصابى يتكون من 3 سائقين تخصصوا فى فك وسرقة إطارات وبطاريات سيارات النقل الثقيل أثناء توقفها على الطريق الدائرى بمدينة الخصوص، أحيل المتهمون للنيابة فتولى أحمد عيسى رئيس النيابة التحقيق.

وكانت البلاغات قد انهالت أمام اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية من العديد من سائقى سيارات النقل، بقيام مجهولين بسرقة إطارات سياراتهم أثناء قيامهم بتوقفها أعلى الطريق الدائرى بالخصوص للاستراحة والعطل، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب حوادث السرقة 3 سائقين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة إطارات وبطاريات السيارات الثقيلة المعطلة والواقفة على الطريق الدائرى، حيث يقومون بفك الإطارات وتحميلها داخل توك توك لبيعها لأصحاب المحلات بالمنطقة.

تم وضع عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وهم محمد شعبان محمد وإسلام عبد الرحيم شحاتة والسابق اتهامه فى قضية سلاح أبيض وخالد محمد سائقين، وذلك حال استقلالهم توك توك بدون لوحات معدنية وبحوزتهم مفتاح لفك إطارات السيارات الثقيلة وعتلة حديد وعصا لرفع الإطارات وتولت النيابة التحقيق.