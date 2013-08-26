محمد فائق لـ"الببلاوي": تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يحتاج إلى إرادة حقيقية من الحكومة

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 35 دقيقة

قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه أكد لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي فى الاجتماع الذى جمعه مع الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، على ضرورة نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف رئيس المجلس، أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تحتاج إرادة حقيقية من الحكومة، وأن هناك فجوة كبيرة بين المجلس وبين الحكومات السابقة، مطالبا بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة، كاشفا عن خطة المجلس للقضاء عن ظاهرة التعذيب فى سجون الجمهورية.

وأوضح فايق أن الخطة تبدأ بتعديل مواد الدستور المصري وإضافة مواد متعلقة بمناهضة التعذيب، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز، مؤكدا أن رئيس الوزراء وعده بفتح قضايا حقوق الإنسان قريبا لمعالجتها.