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ضياء رشوان: كارنيه نقابة الصحفيين تصريح لعبور الأكمنة في أوقات الحظر

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ضياء رشوان: كارنيه نقابة الصحفيين تصريح لعبور الأكمنة في أوقات الحظر ضياء رشوان: كارنيه نقابة الصحفيين تصريح لعبور الأكمنة في أوقات الحظر
نقيب الصحفيين: قررنا الاتصال بأعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد تجاهل لجنة العشرة تعديلات النقابة

كتب : محمد عاشور منذ 8 دقائق

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة اجتمع اليوم وقرر الاتصال بجميع أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد تجاهل لجنة العشرة تعديلات النقابة بشأن مواد الصحافة والإعلام.

وأكد رشوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن لجنة الخبراء تجاهلت تماما التعديلات المقترحة من نقابة الصحفيين، مشددا على أن النقابة ستعمل جاهدة على تأكيد حرية الصحافة والإعلام مع لجنة الخمسين.

ومن ناحية أخرى، أوضح رشوان أن كارنيه نقابة الصحفيين يعتبر تصريحا لحامله للمرور من كمائن القوات المسلحة أثناء فترات حظر التجوال، مؤكدا أن النقابة حاليا تمثل جميع العاملين في المجال الإعلامي، سواء كانوا أعضاء في النقابة أو لا، مشيرا إلى أن هناك تصريحات للإعلاميين الذين لا يحملون كارنيه النقابة لتسهيل عملهم.

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